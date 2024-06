Verdammt lang her, ihre Zeit im Opernstudio der Hamburger Staatsoper. Seitdem hat die Sopranistin Christiane Karg eine große internationale Karriere gemacht. Und wie bei so schrecklich vielen Künstlerinnen und Künstler waren auch ihre letzten Monate wegen der Corona-Pandemie eine Achterbahnfahrt. Wir sprachen für „Erstklassisch mit Mischke“ darüber, wie es war, wie es ist und wie es bald sein sollte, aber auch über ihren Auftritt beim G-20-Konzert in der Elbphilharmonie.

Verdammt lang her, ihre Zeit im Opernstudio der Hamburger Staatsoper. Seitdem hat die Sopranistin Christiane Karg eine große internationale Karriere gemacht. Und wie bei so schrecklich vielen Künstlerinnen und Künstler waren auch ihre letzten Monate wegen der Corona-Pandemie eine Achterbahnfahrt. Wir sprachen für „Erstklassisch mit Mischke“ darüber, wie es war, wie es ist und wie es bald sein sollte, aber auch über ihren Auftritt beim G-20-Konzert in der Elbphilharmonie.