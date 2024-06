Sobald ein Flügel in der Elbphilharmonie oder der Laeiszhalle zum Einsatz kommen soll, ist Gerrit Glaner nicht allzu weit entfernt. Doch auf einer der Bühnen dort wird man ihn in seiner Berufs-Funktion nur sehr selten erleben. Sein Platz ist eher hinter den Kulissen, aber dennoch mittendrin: Gemeinsam mit Konzerttechnikern von Steinway sorgt Glaner seit 2002 dafür, dass das Instrument sich so benimmt, wie es der Solist oder die Solistin des Abends möchte und braucht. Kein einfacher Job, vorsichtig ausgedrückt, aber „wunderschön“.

Sobald ein Flügel in der Elbphilharmonie oder der Laeiszhalle zum Einsatz kommen soll, ist Gerrit Glaner nicht allzu weit entfernt. Doch auf einer der Bühnen dort wird man ihn in seiner Berufs-Funktion nur sehr selten erleben. Sein Platz ist eher hinter den Kulissen, aber dennoch mittendrin: Gemeinsam mit Konzerttechnikern von Steinway sorgt Glaner seit 2002 dafür, dass das Instrument sich so benimmt, wie es der Solist oder die Solistin des Abends möchte und braucht. Kein einfacher Job, vorsichtig ausgedrückt, aber „wunderschön“.