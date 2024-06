Schon durch die Zoom-Leitung wird klar: Mit dieser Stimme kann er nur Opernsänger sein. In Hamburg war Andrè Schuen im „Don Giovanni“, er singt den Figaro in einer Mozart-Produktion mit Thomas Hengelbrock in Aix. Ein Gespräch über Schubert, Südtirol, Karriere und Kochen.

