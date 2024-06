Mit Golda Schultz über Musik zu sprechen, das hat etwas sehr Stürmisches, Wirbelwindhaftes. Ihr Karriereweg aus Südafrika an viele große Opernhäuser war steil, Ende August ist sie beim Finale des Schleswig-Holstein Musik Festivals in einer konzertanten „Porgy and Bess“-Aufführung mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in Kiel zu erleben. Ein Gespräch mit der südafrikanischen Sopranistin über Lampenfieber und Lebenspläne.