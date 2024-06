Fatma Said ist speziell, im besten Sinne des Wortes. In Kairo geboren, in Berlin studiert, ein Album, auf dem sie Westliches und Arabisches geschmeidig kombiniert. Ein Gespräch mit der Sopranistin über Sterben auf der Opernbühne und das Lebensglück.

