Heute beginnt in der Elbphilharmonie ein One-Man-Festival, das offiziell nicht so genannt wird: Esa-Pekka Salonen dirigiert das NDR-Orchester, auf zwei Wochen verteilt, in sechs Konzerten. Auf den beiden Programmen stehen eigene Werke des Finnen und große Klassiker von Ravel, Debussy und Berlioz. Ein Gespräch über den Klang der Elbphilharmonie, seine zwei Berufe und das für ihn schönste Geräusch von allen.