Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Weiße Nussbäume“ von Anita Rée aus den Jahren 1922 bis 1925, das Haider und Klar an Urlaubsorte erinnert, die im Sommer voller Leben sind – und im Winter ziemlich verloren wirken können…