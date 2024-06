Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Stillleben mit Begonie von Alexej von Jawlensky aus dem Jahr 1911, das Haider zu einer grundsätzlichen Frage treibt: Was haben die Künstler und Kunstgeschichtler nur immer mit ihren Stillleben, „viel langweiliger geht es doch nicht“. Stimmt, sagt Klar, und das hat einen Grund…