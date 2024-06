Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um ein Studienblatt unter anderem mit behelmten Kopf, weiteren Kopfstudien und Schriftproben von Michelangelo aus dem Jahr 1504 – und um die Frage, was so ein „Schmierzettel“ (Haider) über „den größten Künstler aller Zeiten“ (Klar) aussagt.