Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild Haus am Strand von Sorrent von Louis Gurlitt, vermutlich entstanden im Jahr 1843, das typisch für die große Sehnsucht der Maler der damaligen Zeit nach Italien ist – und Haiders Wunsch nach „Kunst mit Blick aufs Meer“ vollends befriedigt.