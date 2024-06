Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Kaiser Wilhelm I.“, um 1888 gemalt von Franz von Lenbach und die Frage, ob man Herrschern die Macht (und was sie damit gemacht haben) eigentlich in ihren Augen ansehen kann.