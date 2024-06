Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Rast unter Bäumen bei Pontoise“ von Camille Pissarro aus dem Jahr 1878 und die Frage, ob Erwachsene die Natur so lieben, weil sie von der Zivilisation so verdorben worden sind.