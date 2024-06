Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Untitled (#42a)“ von Etel Adnan aus dem Jahr 2003 und den immer wiederkehrenden Versuch, das Leben und die Kunst auf seinen beziehungsweise ihren Kern zu konzentrieren. Also auf die Frage, was wirklich wesentlich ist – und was nicht.