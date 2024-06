TV- und Museumsgärtner Matthias Schuh verrät seinen Gastgebern Sophie Laufer und Jan-Eric Lindner, warum der Herbst für Hobbygärtner eigentlich eine Zeit des Aufbruchs ist – und was große und kleine Gärten jetzt brauchen.

Was im Herbst in Beeten, an Hecken und auf dem Rasen zu tun ist: Matthias Schuh verrät es im neuen Abendblatt-Garten-Podcast „Unkraut vergeht nicht“. Ab heute auf abendblatt.de TV- und Museumsgärtner Matthias Schuh verrät seinen Gastgebern Sophie Laufer und Jan-Eric Lindner, warum der Herbst für Hobbygärtner eigentlich eine Zeit des Aufbruchs ist – und was große und kleine Gärten jetzt brauchen.