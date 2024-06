Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Porträt von Engel Christine Westphalen, das Jean-Laurent Mosnier 1800 gemalt hat. Die Porträtierte war eine Schriftstellerin aus Hamburg, und wer ihr Bild sieht, kann nicht glauben, dass es in Lokstedt entstanden sein soll…