Die Künstlerische Leiterin von „Hamilton“ war schon oft in ihrem Leben die einzige Schwarze. Ein Gespräch über ihre Kindheit in Bremerhaven, fehlende Diversität in der Musicalszene und einen nicht immer einfachen Weg an die Spitze.

