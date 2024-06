Brustkrebs ist die häufigste Krebsform bei Frauen. Im Mammazentrum des Jerusalem Krankenhauses in Eimsbüttel werden jährlich zwischen 1300 und 1500 Patienten behandelt. Damit gehört es zu den mit Abstand größten Brustkrebs-Zentren – nicht nur in Deutschland, sogar in Europa. Hier werden gut- und bösartige Tumore operiert, Bestrahlungen und Chemotherapie angeboten und plastisch-ästhetische und rekonstruktive Eingriffe durchgeführt. Prof. Dr. Christian Schem, geschäftsführenden Arzt und Mitgesellschafter, spricht in dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ über die richtige Vorsorge, individuelle Behandlungsmethoden und was Frauen tun sollten, die viele Brustkrebsfälle in der Familie haben. (www.abendblatt.de/podcast).

