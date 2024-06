Etwa jede achte Krebserkrankung in Deutschland betrifft mittlerweile den Dickdarm oder den Mastdarm; im Laufe des Lebens wird folglich bei einer von 19 Frauen und einem von 15 Männern die erschütternde Diagnose Darmkrebs gestellt. Doch galt die Erkrankung vor Jahren noch als nahezu unheilbar, so hat sich in der Therapie sehr viel getan, sagt Professor Dr. Daniel Perez. Der gebürtige Schweizer ist Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Altona und klärt in dieser Folge über neue Behandlungsmöglichkeiten auf.

Der wöchentliche Gesundheits-Podcast vom Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mediziner im Gespräch mit Vanessa Seifert. https://www.abendblatt.de/podcast/die-digitale-sprechstunde