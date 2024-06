Jede vierte bis sechste Frau über 30 Jahre hat sogenannte Myome, gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter. „Die Mehrheit hat keine Beschwerden, aber 20 Prozent der betroffenen Frauen leiden an Symptomen wie einer extrem starken Regelblutung, die den Alltag stark einschränkt“, sagt Dr. Rebekka Westphal. Die Oberärztin der Abteilung für Gynäkologie und Urogynäkologie an der Asklepios Klinik Altona klärt auf über weitere Symptome und die Bandbreite der Therapiemöglichkeiten – von Pille bis Operation.

Jede vierte bis sechste Frau über 30 Jahre hat sogenannte Myome, gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter. „Die Mehrheit hat keine Beschwerden, aber 20 Prozent der betroffenen Frauen leiden an Symptomen wie einer extrem starken Regelblutung, die den Alltag stark einschränkt“, sagt Dr. Rebekka Westphal. Die Oberärztin der Abteilung für Gynäkologie und Urogynäkologie an der Asklepios Klinik Altona klärt auf über weitere Symptome und die Bandbreite der Therapiemöglichkeiten – von Pille bis Operation.