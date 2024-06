„Wie erkenne ich einen Narzissten?“ Das Internet ist voll von „Tests“ dieser Art. „Leider wird der Begriff inflationär verwendet“, sagt Professor Dr. Claas-Hinrich Lammers. Auch in Paartherapien werde allzu oft der Stempel „Mein Mann ist ein Narzisst“ verwendet: „In der Regel wollen die Frauen damit ausdrücken: Er interessiert sich zu wenig für mich“, sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik von der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, der viel zum Thema Narzissmus geforscht hat. Was Warnsignale und was die Ursachen für narzisstische Muster sind, erklärt der Experte in dieser Folge.

„Wie erkenne ich einen Narzissten?“ Das Internet ist voll von „Tests“ dieser Art. „Leider wird der Begriff inflationär verwendet“, sagt Professor Dr. Claas-Hinrich Lammers. Auch in Paartherapien werde allzu oft der Stempel „Mein Mann ist ein Narzisst“ verwendet: „In der Regel wollen die Frauen damit ausdrücken: Er interessiert sich zu wenig für mich“, sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik von der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, der viel zum Thema Narzissmus geforscht hat. Was Warnsignale und was die Ursachen für narzisstische Muster sind, erklärt der Experte in dieser Folge.