Depressionen, Burnout, Angststörungen – die Zahl der Hamburger, die von diesen psychischen Leiden betroffen sind, ist nach der Corona-Pandemie weiter gestiegen. Asklepios hat nun in Groß Borstel ein „Zentrum für seelische Gesundheit“ eröffnet, es ist das vierte dieser Art in der Stadt. Wie eine ambulante oder tagesklinische psychotherapeutische Behandlung abläuft, erklärt Sarang Thakkar, Chefarzt der Klinik für Akutpsychiatrie und Psychose an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll in dieser Folge.