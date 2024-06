Bäckerin Sarah leidet an einer Essstörung und Adipositas. Abendblatt-Reporterin Bianca Bödeker besuchte Sarah in der Schön Klinik in Bad Bramstedt - hier lernte sie, richtig zu essen.

