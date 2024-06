Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um „Ansicht des Tibers an der Quelle von Acqua Acetosa mit Blick auf Fidenae“ von Johann Christian Reinhart, 1808, und den Übergang von der Klassik in die Romantik.

