Es gibt einen Entwurf für ein neues Cannabis-Gesetz in Deutschland. Cannabis soll legal werden. Das heißt: Es ist bald nicht mehr verboten, Cannabis zu haben oder zu rauchen. Menschen ab 18 Jahren dürfen dann 25 Gramm Cannabis haben. Mitglieder in einem Cannabis-Verein dürfen auch die Pflanzen haben. Das Gesetz soll Anfang 2024 gelten. Bundes-Innenministerin Nancy Faeser will neue Regeln für Abschiebungen. Abschiebung das heißt: Ausländer werden wieder zurückgebracht. Sie müssen zurück in ihr Heimat-Land. Nancy Faeser will, dass Migranten ohne Vorwarnung abgeschoben werden können. Sie will eine schnellere Abschiebung. Das heißt: Die Migranten werden plötzlich abgeschoben. Sie bekommen erst kurz vor der Abschiebung Bescheid. Dann können sich Migranten nicht auf die Reise vorbereiten. Sie können sich auch nicht beraten lassen. Zum Beispiel von einem Anwalt. Es gibt diese neuen Regeln noch nicht. Annalena Baerbock ist die deutsche Außenministerin. Sie macht Außen-Politik. Das ist Politik, die mit anderen Staaten zu tun hat. In dieser Woche wollte Annalena Baerbock nach Australien fliegen. Sie wollte eine Woche durch Australien, Neuseeland und Fidschi reisen. Aber sie konnte nicht fliegen. Das Flugzeug war kaputt. Annalena Baerbock musste in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zwischen-landen. Dann konnte sie nicht weiterfliegen. Heute, am Freitag, um 20.30 Uhr beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der SV Werder Bremen spielt gegen den FC Bayern München. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Russland griff den Westen der Ukraine in dieser Woche stark an. Das war in der Region Lwiw. Dutzende Wohn-Häuser sind kaputt. In der Stadt Luzk sind drei Menschen tot. Die Terror-Gruppe Al-Kaida will Anschläge auf die Botschaften von Schweden und Dänemark machen. Eine Botschaft ist ein Gebäude. In dem Gebäude arbeiten Menschen aus einem anderen Land. Diese Menschen arbeiten dafür: Dass 2 Länder sich besser verstehen. Der Chef von einer Botschaft heißt: Botschafter. Die Terror-Gruppe Al-Kaida will den Botschaften von Schweden und Dänemark schaden. Weil es dort Koran-Verbrennungen gab. Menschen in den beiden Ländern verbrannten das heilige islamische Buch Koran öffentlich. Es waren Menschen, die Probleme mit Muslimen haben. In der letzten Woche gab es große Brände auf der Insel-Gruppe Hawaii. Hawaii ist im Pazifik. Es ist ein Bundes-Staat der USA. Auf der Insel Maui waren die Brände sehr schlimm. Viele Menschen verloren ihre Häuser. Und mindestens 100 Menschen sind tot. Donald Trump war von 2016 bis 2020 Präsident der USA. Es gibt jetzt ein neues Straf-Verfahren gegen Donald Trump. Es gibt eine Anklage wegen Wahl-Beeinflussung. Es gab vorher schon drei Anklagen gegen Trump. Die neue Anklage ist die vierte Anklage. Donald Trump will bei der nächsten US-Wahl 2024 wieder mitmachen. Er will noch einmal Präsident der USA werden. Aber vielleicht muss er wegen einer der Anklagen ins Gefängnis. Deshalb will Donald Trump den Prozess für die vierte Anklage erst im Jahr 2026. Er will erst nach der US-Präsidenten-Wahl vor Gericht. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Die Gaspreise und die Strompreise in Deutschland sind niedriger als vor einem Jahr. Mit dem Krieg in der Ukraine wurden Gas und Strom sehr teuer. Jetzt sind die Preise wieder so wie vor dem Krieg. Aber Strom und Gas sind immer noch teurer als 2021.

