Gute Ernährung ist für Kinder wichtig – ganz besonders aber für Babys im ersten Lebensjahr. Kaum ein Thema beschäftigt Eltern in dieser Zeit so sehr dieses. Zehn wichtige Tipps haben die KinderDocs Claudia Haupt und Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärztin Hamburg für Mütter und Väter zu allen Themen vom Stillen über den ersten Brei bis zum Essen am Familientisch und das richtige Getränk für Kinder. Neben den “Dos“ gibt es aber auch die “Don´ts“:Die Kinderärztinnen sprechen auch über Fehler, die Eltern unbedingt vermeiden sollten.

