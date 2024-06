Trotz vieler Möglichkeiten zur Prophylaxe nimmt Karies bei Jungen und Mädchen eher zu als ab. Jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren hat in Deutschland bereits eine Kariesbehandlung hinter sich, wissen die KinderDocs Claudia Haupt und Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Hamburg. „Wir sehen eine Zunahme, insbesondere auch bei sehr kleinen Kindern“, sagen sie. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Ernährungsgewohnheiten verschlechtert haben -- Quetschies & Co lassen grüßen. Warum die Gabe von Fluorid absolut empfehlenswert ist, wann und wie man mit dem Zähneputzen am besten anfängt und was bei Zahnverletzungen zu tun ist, erklären die beiden Hamburger Kinderärztinnen im Podcast.

