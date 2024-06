Den Klassiker Birnen, Bohnen und Speck kennen nur traditionsbewusste Norddeutsche. Die dazu nötigen Kochbirnen pflückt sich Calle, im Internet bekannt unter CALLEkocht, zum Teil am Wegesrand in seiner alten Heimat, dem Landkreis Stade. Aber auch „normale“ Birnen sind beim Kochen ein Gewinn. In der Pfanne mit Honig karamellisiert sind Birnenscheiben, kombiniert mit Walnüssen oder Pinienkerne, ideale Beigaben zu Salaten. Pochierte Birnen sind gute Begleiter für Wildgerichte, ebenso Bratäpfel zur Weihnachtsgans. Als traditionelles Apfelgericht fällt vielen Genussmenschen der mit Apfelscheiben gespickte Pfannkuchen ein. Wer denkt schon an Apfelsuppe? Zu Mus verarbeitet verschönern Äpfel Kaiserschmarrn und Reibekuchen. Was sonst noch alles geht, hören Sie in dieser Folge von „Schmeckt‘s“ (www.abendblatt.de/podcast).

Den Klassiker Birnen, Bohnen und Speck kennen nur traditionsbewusste Norddeutsche. Die dazu nötigen Kochbirnen pflückt sich Calle, im Internet bekannt unter CALLEkocht, zum Teil am Wegesrand in seiner alten Heimat, dem Landkreis Stade. Aber auch „normale“ Birnen sind beim Kochen ein Gewinn. In der Pfanne mit Honig karamellisiert sind Birnenscheiben, kombiniert mit Walnüssen oder Pinienkerne, ideale Beigaben zu Salaten. Pochierte Birnen sind gute Begleiter für Wildgerichte, ebenso Bratäpfel zur Weihnachtsgans. Als traditionelles Apfelgericht fällt vielen Genussmenschen der mit Apfelscheiben gespickte Pfannkuchen ein. Wer denkt schon an Apfelsuppe? Zu Mus verarbeitet verschönern Äpfel Kaiserschmarrn und Reibekuchen. Was sonst noch alles geht, hören Sie in dieser Folge von „Schmeckt‘s“ (www.abendblatt.de/podcast).