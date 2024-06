Lumos, der Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts, beleuchtet die Welt rund um den berühmten Zauberer. Und in der dritten Folge ist Renate Herre zu Gast, Verlegerin des Hamburger Carlsen Verlags. Vor 25 Jahren ist dort der erste Harry-Potter-Teil in deutscher Sprache erschienen. Die sieben Bände haben sich in der Übersetzung von Klaus Fritz seitdem 37 Millionen mal verkauft. Eine riesige Erfolgsgeschichte. „Lumos‟-Gastgeberin und Moderatorin Birgit Reuther spricht mit Renate Herre über den Harry-Potter-Kosmos bei Carlsen – vom Zauberbesen Nimbus 2000 im Foyer bis hin zu der neuen zweieinhalb Kilo schweren Sonderedition. Sie reden über Hermine als Identifikationsfigur und über das Zuhause, das sich in den Büchern finden lässt. Es geht darum, wie Harry Potter Generationen von Menschen verbindet, wie sich die Fan-Community entwickelt und was Harry Potter mit dem aktuellen K-Pop-Phänomen zu tun hat.

