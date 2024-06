Kein Sushi, nur durchgebratenes Fleisch, auf Rohmilchkäse verzichten: Es gebe durchaus einige ärztliche Empfehlungen, denen Schwangere folgen sollten, sagt Professor Dr. Volker Ragosch. Welche genau das sind, erklärt der Chefarzt der Frauenklinik an der Asklepios Klinik Altona, in dieser neuen Podcast-Folge. Wie viel Gewichtszunahme in Ordnung ist und warum fünf kleine Mahlzeihen zu empfehlen sind, erläutert der Chef der größten Geburtshilfe der Stadt ebenfalls.

Kein Sushi, nur durchgebratenes Fleisch, auf Rohmilchkäse verzichten: Es gebe durchaus einige ärztliche Empfehlungen, denen Schwangere folgen sollten, sagt Professor Dr. Volker Ragosch. Welche genau das sind, erklärt der Chefarzt der Frauenklinik an der Asklepios Klinik Altona, in dieser neuen Podcast-Folge. Wie viel Gewichtszunahme in Ordnung ist und warum fünf kleine Mahlzeihen zu empfehlen sind, erläutert der Chef der größten Geburtshilfe der Stadt ebenfalls.