Außerdem: Mehr Corona, neuer Fußball-Trainer, Oktoberfest gestartet, Konflikt in Bergkarabach und ganz viel Sonnenenergie Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 22. September 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Einige Politiker in Deutschland wollen mehr Regeln für Migration. Es soll schwieriger für Ausländer werden, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel die Partei CDU will weniger illegale Migration. Die CDU will deshalb mehr Kontrollen an den Grenzen. Die Partei CDU sitzt nicht in der Regierung. Das heißt dann Oppositions-Partei. Immer mehr Menschen haben Corona. Jetzt stecken sich wieder viele Menschen mit der Krankheit an. Es gibt auch eine neue Impfung. Die Impfung ist vor allem für ältere und kranke Menschen. Karl Lauterbach ist Deutschlands Gesundheits-Minister. Er sagt, es gibt erstmal keine neuen Corona-Regeln. Die deutsche Fußball-National-Mannschaft hat einen neuen Trainer. Es ist Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann war vorher Trainer im Verein FC Bayern München. Er soll Trainer für die deutsche Fußball-National-Mannschaft sein, bis die Fußball-Europa-Meisterschaft in Deutschland ist. Das ist im Sommer 2024. Vorher war Hansi Flick Trainer der deutschen National-Mannschaft. Am 16. September begann das Münchner Oktoberfest. Manche sagen zu dem Fest auch »Die Wiesn«. Denn das Oktoberfest ist auf der Theresien-Wiese in München. Das Oktoberfest ist ein großes deutsches Fest. Es ist mehr als 200 Jahre alt. Mehrere Millionen Menschen kommen zum Oktoberfest. Zum Oktoberfest gehört Bier. Das trinken die Gäste aus großen Maß-Krügen. Das Oktoberfest geht noch bis zum 3. Oktober. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Ursula von der Leyen ist die Kommisions-Präsidentin der Europäischen Union. Sie ist so etwas wie die Chefin der Europäischen Union. Ursula von der Leyen will Migration stärker bekämpfen. Das sagte sie auf Lampedusa. Auf der italienischen Insel Lampedusa kommen sehr viele Migranten an. Die Europäische Union will Italien im Kampf gegen illegale Migration helfen. Deutschland will der Ukraine weiter im Krieg gegen Russland helfen. Die Ukraine bekommt von Deutschland 400 Millionen Euro und Munition. Aber die Ukraine will Marsch-Flugkörper. Marsch-Flugkörper sind so etwas ähnliches wie Raketen. Es sind Waffen, die fliegen. Bisher will Deutschland der Ukraine keine Marsch-Flugkörper geben. Zwischen Armenien und Aserbaidschan gab es in dieser Woche Kämpfe. Die beiden Länder haben seit Jahren einen Konflikt um die Region Bergkarabach. Konflikt ist ein anderes Wort für Streit. Aserbaidschan machte am Dienstag einen Militär-Einsatz. Das Land will die Region Bergkarabach haben. Aber in Bergkarabach leben viele Armenier. Tausende Menschen mussten aus der Region weg. Armenien hat schon 27 Tote. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Deutschland hatte ein Ziel, wie viel Solar-Energie es bis zum Ende des Jahres produziert. Deutschland hat das Ziel schon am 17. September erreicht. Das heißt, Deutschland produziert in diesem Jahr mehr Solar-Energie als geplant. Solar-Energie ist Energie aus der Sonne. Das ist erneuerbare Energie. Erneuerbare Energien sind besser für das Klima als fossile Energien. Fossile Energien sind zum Beispiel Energie aus Kohle, Erd-Gas oder Erd-Öl.