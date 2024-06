In der letzten Folge des Gute-Nacht-Podcasts regelt Kai Diekmann auf Wunsch von Gastgeber Lars Haider seine eigene Folge: In Staffel sieben, die am 31. Mai beginnt, wird seine Frau Katja Kessler zu Gast sein.

