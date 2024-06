In Folge neun stellt Katja Kessler fest, dass Moderator Lars Haider bei der Aufzeichnung des Podcasts via Zoom tatsächlich in seinem Schlafzimmer sitzt – und fragt sich: was soll das bedeuten?

