Wie ist es, wenn der Ehemann plötzlich nicht mehr Chefredakteur der „Bild“-Zeitung ist? Katja Kessler erzählt in dieser Folge, wie sich ihr Leben verändert hat und warum Brüche in Karrieren so wichtig sind.

