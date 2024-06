In dieser Folge spricht Kai Diekmann über die legendärste Schlagzeile in seiner Zeit als „Bild“-Chefredakteur und was zwei seiner Vorgänger damit zu tun haben.

In dieser Folge spricht Kai Diekmann über die legendärste Schlagzeile in seiner Zeit als „Bild“-Chefredakteur und was zwei seiner Vorgänger damit zu tun haben.