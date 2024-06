Jeder Gärtner kennt sie, Pflanzen, die viele als Unkraut bezeichnen und die im Garten überall zu wuchern scheinen – wie der Giersch. Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh sieht das anders. Er sagt, im Grunde genommen haben alle Pflanzen ihren Nutzen. Dennoch kann der Experte verstehen, dass die Hobbygärtner die alles überwuchernden Pflanzen nicht unbedingt in ihrem Garten haben wollen. Aber sie wieder los zu werden ist schwer, wenn nicht schier unmöglich, so der Experte. Matthias Schuh hat dennoch einige Tipps parat. Sein Credo, Hobbygärtner sollten mit Giersch, Winde und Co. leben lernen. „Denn jede Pflanze hat irgendwie ihre Berechtigung.“

