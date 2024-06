Als eine von insgesamt nur drei Kliniken deutschlandweit und als bisher einziges Krankenhaus in Norddeutschland bietet die Asklepios Klinik St. Georg seit wenigen Wochen eine neue Behandlung für Tumorpatienten an: die sogenannte intraoperative Strahlentherapie. Professor Dr. Carolin Tonus, Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg, erklärt die Vorteile und sagt, für wen die Behandlung infrage kommt. Insgesamt hat der Asklepios-Klinikkonzern nach eigenen Angaben 2,25 Millionen Euro in dieses neue strahlentherapeutische Verfahren investiert; einer der insgesamt zwölf Operationssäle in St. Georg wurde umfangreich umgerüstet, mit bleiverstärkten Wänden und moderner Kameratechnik ausgestattet. Doch wie genau funktioniert diese innovative Form der Therapie? Das erklärt die Expertin in dieser neuen Podcast-Folge.

Als eine von insgesamt nur drei Kliniken deutschlandweit und als bisher einziges Krankenhaus in Norddeutschland bietet die Asklepios Klinik St. Georg seit wenigen Wochen eine neue Behandlung für Tumorpatienten an: die sogenannte intraoperative Strahlentherapie. Prof. Dr. Carolin Tonus, Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg, erklärt die Vorteile und sagt, für wen die Behandlung infrage kommt. Insgesamt hat der Asklepios-Klinikkonzern nach eigenen Angaben 2,25 Millionen Euro in dieses neue strahlentherapeutische Verfahren investiert; einer der insgesamt zwölf Operationssäle in St. Georg wurde umfangreich umgerüstet, mit bleiverstärkten Wänden und moderner Kameratechnik ausgestattet. Doch wie genau funktioniert diese innovative Form der Therapie? Das erklärt die Expertin in dieser neuen Podcast-Folge.