Dr. Matthias Janneck ist Nephrologe, er behandelt Nierenerkrankungen am Albertinen Krankenhaus in Schnelsen. Und dieses Organ ist deshalb so interessant, weil es an so vielen Prozessen im Körper beteiligt ist. „Die Nieren sind ein zentrales Organ des Körpers, auch wenn wir deren Funktionen im Alltag fast nicht bemerken, außer vielleicht, wenn wir zur Toilette müssen“, sagt Dr. Janneck. „Sie steuern eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen, sind für den Blutdruck verantwortlich, für die Blutsalze und den Säure-Basen-Haushalt. Und es ist so, dass sich verschiedenste Erkrankungen, die die Niere in ihrer Funktion stören, klinisch eben dort bemerkbar machen.“ Das heißt: An der Niere lässt sich oftmals erkennen, dass es woanders ein Problem ist. Sie ist quasi ein Seismograph für viele Bereiche des Körpers. Zum Beispiel für das Herz. Denn was das Herz krank macht – zum Beispiel Bluthochdruck, zu viel Fett, genetisch Belastungen – schadet auch der Niere. Mehr über diesen und viele weiter Zusammenhänge erfahren Sie in dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ (www.abendblatt.de/podcast).

