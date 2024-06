Chronische Kopfschmerzen haben nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder – und das in zunehmendem Maße. Was unsere KinderDocs Claudia Haupt und Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Hamburg beobachten, ist besorgniserregend. „Dieses Phänomen nimmt zu, es ist durch die Corona-Pandemie und ihre Begleiterscheinungen verstärkt worden. Und obwohl wir die pandemischen Probleme nicht mehr haben, sind die Kinder – so scheint es – noch oft in diesem Krisenmodus und leiden weiterhin vermehrt unter Kopfschmerzen“, sagt Claudia Haupt. In der Podcastfolge erklären sie die unterschiedlichen Kopfschmerzformen, in welchen Fällen Eltern mit ihren Kindern zum Arzt gehen sollten und was sie dazu unbedingt mitbringen sollen. Sie beschreiben, welche Therapiemöglichkeite es gibt und wann Schmerzmittel ratsam sind.

