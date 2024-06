Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 2. September 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Eine Umfrage zeigt: Nur 19 Prozent der Menschen in Deutschland sind mit der Ampel-Regierung zufrieden. Das ist nur jeder Fünfte. Teil der Regierung sind die Parteien SPD, FDP und die Grünen. Die drei Partei-Farben sind rot, gelb und grün. Deshalb sagen die Menschen Ampel-Regierung. Hubert Aiwanger ist der stellvertretende Minister-Präsident des Bundeslands Bayern . Ein Minister-Präsident ist der politische Chef in einem Bundesland. Aiwanger ist von der Partei »Die Freien Wähler«. Jetzt haben Journalisten einen Zettel aus Aiwangers Schul-Zeit gefunden. Der Zettel war im Jahr 1987 in der Schul-Tasche von Aiwanger. Der Zettel hat einen antisemitischen Inhalt. Antisemitisch, das heißt juden-feindlich. Frühere Klassen-Kameraden von Aiwanger sagen: Er hatte rechts-extreme Gedanken. Rechts-extrem ist eine politische Meinung. Viele rechts-extreme Menschen denken: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Aiwanger sagt, er ist nicht rechts-extrem. Er sagt, er ist ein Menschen-Freund. Und er sagt, der antisemitische Zettel ist nicht von ihm. Aiwanger darf seinen Job erstmal behalten. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: In der letzten Woche stürzte ein Flugzeug zwischen Moskau und Sankt Petersburg ab. Das sind zwei Städte in Russland. Es war ein Privat-Flugzeug. Alle 10 Menschen aus dem Flugzeug sind tot. Auf der Passagier-Liste war auch Jewgeni Prigoschin. Wahrscheinlich ist Prigoschin auch tot. Prigoschin war der Chef der Wagner-Truppe. Die Wagner-Truppe sind Kämpfer. Es ist wie eine Armee. Aber die Kämpfer gehören nicht zum Staat Russland, sondern zu Prigoschin. Im Juni wollte die Wagner-Truppe einen Putsch machen. Putsch, das heißt: Eine Gruppe stürzt die Regierung. Diese Gruppe will dann die Macht im Land. Deutschland lieferte der Ukraine in dieser Woche 10 Kampf-Panzer vom Typ Leopard 1. Sie sollen der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde wegen Wahl-Betrugs angeklagt. Trump sagt, er ist nicht schuldig. Er wurde verhaftet und es gibt ein Polizei-Foto von Donald Trump. Der Prozess vor Gericht soll im März starten. Donald Trump will 2024 noch einmal US-Präsident werden. Die spanischen Frauen haben die Fußball-Welt-Meisterschaft gewonnen. Das war am 20. August. Nach dem Spiel küsste der spanische Fußball-P räsident eine der Spielerinnen auf den Mund. Die Spielerin wollte das nicht. Jetzt wollen viele Menschen aus der Fußball-Welt, dass der spanische Fußballpräsident Luis Rubiales seinen Job beendet. Aber Rubiales will seinen Job nicht beenden. Die Fifa hat Rubiales suspendiert. Das heißt: Er darf erstmal nicht mehr für die Fifa arbeiten. Die Fifa ist der Welt-Fußball-Verband. Viele spanische Trainer und 80 Fußball-Spielerinnen der Nationalmannschaft arbeiten jetzt nicht mehr. Sie wollen zeigen: Rubiales soll seinen Job beenden. Neulich trafen sich die BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten sind eine Gruppe aus Ländern. Es sind Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika. Die Staaten helfen sich gegenseitig. Jetzt sollen sechs neue Länder Teil der BRICS-Gruppe werden. Die Länder sind: Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Die BRICS-Gruppe will vielleicht auch eine eigene Währung. Das heißt, sie wollen eigenes Geld. Währungen sind zum Beispiel Euro oder Dollar. Frankreich verbietet Abayas an Schulen. Die Abaya ist eine Frauen-Kleidung aus dem Islam. Muslimische Schülerinnen dürfen jetzt keine Abayas mehr an Schulen in Frankreich anziehen. Die Regierung will nicht so viel Religion in der Schule. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Es gibt bald mehr Bürgergeld. Bisher bekommen Menschen in Deutschland 502 Euro Bürgergeld. Ab dem Jahr 2024 bekommen die Menschen 563 Euro Bürgergeld. Der Grund: Wegen der Inflation werd

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 2. September 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Eine Umfrage zeigt: Nur 19 Prozent der Menschen in Deutschland sind mit der Ampel-Regierung zufrieden. Das ist nur jeder Fünfte. Teil der Regierung sind die Parteien SPD, FDP und die Grünen. Die drei Partei-Farben sind rot, gelb und grün. Deshalb sagen die Menschen Ampel-Regierung. Hubert Aiwanger ist der stellvertretende Minister-Präsident des Bundeslands Bayern . Ein Minister-Präsident ist der politische Chef in einem Bundesland. Aiwanger ist von der Partei »Die Freien Wähler«. Jetzt haben Journalisten einen Zettel aus Aiwangers Schul-Zeit gefunden. Der Zettel war im Jahr 1987 in der Schul-Tasche von Aiwanger. Der Zettel hat einen antisemitischen Inhalt. Antisemitisch, das heißt juden-feindlich. Frühere Klassen-Kameraden von Aiwanger sagen: Er hatte rechts-extreme Gedanken. Rechts-extrem ist eine politische Meinung. Viele rechts-extreme Menschen denken: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Aiwanger sagt, er ist nicht rechts-extrem. Er sagt, er ist ein Menschen-Freund. Und er sagt, der antisemitische Zettel ist nicht von ihm. Aiwanger darf seinen Job erstmal behalten. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: In der letzten Woche stürzte ein Flugzeug zwischen Moskau und Sankt Petersburg ab. Das sind zwei Städte in Russland. Es war ein Privat-Flugzeug. Alle 10 Menschen aus dem Flugzeug sind tot. Auf der Passagier-Liste war auch Jewgeni Prigoschin. Wahrscheinlich ist Prigoschin auch tot. Prigoschin war der Chef der Wagner-Truppe. Die Wagner-Truppe sind Kämpfer. Es ist wie eine Armee. Aber die Kämpfer gehören nicht zum Staat Russland, sondern zu Prigoschin. Im Juni wollte die Wagner-Truppe einen Putsch machen. Putsch, das heißt: Eine Gruppe stürzt die Regierung. Diese Gruppe will dann die Macht im Land. Deutschland lieferte der Ukraine in dieser Woche 10 Kampf-Panzer vom Typ Leopard 1. Sie sollen der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde wegen Wahl-Betrugs angeklagt. Trump sagt, er ist nicht schuldig. Er wurde verhaftet und es gibt ein Polizei-Foto von Donald Trump. Der Prozess vor Gericht soll im März starten. Donald Trump will 2024 noch einmal US-Präsident werden. Die spanischen Frauen haben die Fußball-Welt-Meisterschaft gewonnen. Das war am 20. August. Nach dem Spiel küsste der spanische Fußball-P räsident eine der Spielerinnen auf den Mund. Die Spielerin wollte das nicht. Jetzt wollen viele Menschen aus der Fußball-Welt, dass der spanische Fußballpräsident Luis Rubiales seinen Job beendet. Aber Rubiales will seinen Job nicht beenden. Die Fifa hat Rubiales suspendiert. Das heißt: Er darf erstmal nicht mehr für die Fifa arbeiten. Die Fifa ist der Welt-Fußball-Verband. Viele spanische Trainer und 80 Fußball-Spielerinnen der Nationalmannschaft arbeiten jetzt nicht mehr. Sie wollen zeigen: Rubiales soll seinen Job beenden. Neulich trafen sich die BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten sind eine Gruppe aus Ländern. Es sind Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika. Die Staaten helfen sich gegenseitig. Jetzt sollen sechs neue Länder Teil der BRICS-Gruppe werden. Die Länder sind: Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Die BRICS-Gruppe will vielleicht auch eine eigene Währung. Das heißt, sie wollen eigenes Geld. Währungen sind zum Beispiel Euro oder Dollar. Frankreich verbietet Abayas an Schulen. Die Abaya ist eine Frauen-Kleidung aus dem Islam. Muslimische Schülerinnen dürfen jetzt keine Abayas mehr an Schulen in Frankreich anziehen. Die Regierung will nicht so viel Religion in der Schule. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Es gibt bald mehr Bürgergeld. Bisher bekommen Menschen in Deutschland 502 Euro Bürgergeld. Ab dem Jahr 2024 bekommen die Menschen 563 Euro Bürgergeld. Der Grund: Wegen der Inflation werden viele Sachen teurer. Zum Beispiel Lebensmittel. Bürgergeld hieß früher »Hartz IV«. Bürgergeld bekommen Menschen ohne Arbeit. In den Show-Notes finden Sie den ganzen Text dieser Podcast-Folge zum Mitlesen. Mein Name ist Anika Würz - ich wünsche ein schönes Wochenende.