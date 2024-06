Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 8. September 2023. In den Show-Notes finden Sie den ganzen Text dieser Podcast-Folge zum Mitlesen. Mein Name ist Anika Würz - ich wünsche ein schönes Wochenende.

Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Hubert Aiwanger darf stellvertretender Ministerpräsident im Bundesland Bayern bleiben. Er kann seinen Job behalten. Das entschied der Ministerpräsident Markus Söder. Ein Minister-Präsident ist der politische Chef in einem Bundesland. Es gab Probleme mit Hubert Aiwanger. Aiwanger ist von der Partei »Die Freien Wähler«. Journalisten haben einen Zettel aus Aiwangers Schul-Zeit gefunden. Der Zettel hat einen antisemitischen Inhalt. Antisemitisch, das heißt juden-feindlich. Aiwanger sagt, der Zettel ist nicht von ihm. Er sagt, der Zettel ist von seinem Bruder. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hatte einen Unfall. Er hatte den Unfall beim Joggen. Olaf Scholz verletzte sich am Auge. Deshalb trägt der Bundeskanzler jetzt eine Augen-Klappe. Es geht ihm gut. Und er trägt die Augen-Klappe mit Humor. Er freut sich über lustige Witze über die Augen-Klappe aus dem Internet. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der russische Präsident Wladimir Putin reden über das Getreide-Abkommen. Das Getreide-Abkommen ist so etwas wie ein Vertrag über Getreide und andere Produkte aus der Landwirtschaft. Getreide ist zum Beispiel Weizen, Roggen oder Gerste. Aus Getreide machen die Menschen Nudeln oder Brot. Mit dem Getreide-Abkommen durfte die Ukraine Getreide über das Schwarze Meer in andere Länder schicken. Aber: Der russische Präsident Putin stoppte das Getreide-Abkommen im Juli. Getreide ist sehr wichtig für die Ernährung auf der Welt. Deshalb war das Getreide-Abkommen wichtig für viele Länder. Vor allem Afrika hofft auf ein neues Getreide-Abkommen. Die Menschen in Afrika haben Angst vor einer Lebensmittel-Krise. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskij tauschte den Verteidigungs-Minister aus. Der Verteidigungs-Minister ist der Chef vom Verteidigungs-Ministerium. Er kümmert sich um die Armee und die Soldaten. Vorher war Oleksij Resnikow Verteidigungs-Minister der Ukraine. Jetzt ist Rustem Umjerow der neue Verteidigungs-Minister. Der Grund: Korruption. Korruption ist so etwas ähnliches wie Betrug. Der alte Verteidigungs-Minister Oleksij Resnikow war korrupt. In Griechenland gab es große Überschwemmungen. Überschwemmung ist ein anderes Wort für Flut. Der Grund für die Überschwemmungen: Es regnet sehr stark. Der Staats-Chef von Nordkorea Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen sich treffen. Sie wollen über Waffen-Lieferungen von Nordkorea an Russland reden. Das soll noch im September passieren. Darüber informieren die USA. Das war der heißeste Sommer aller Zeiten. Juni, Juli und August waren die heißesten Monate, seit die Menschen Temperaturen messen. 2023 kann das heißeste Jahr aller Zeiten werden. Antonio Guterres sagt, die Klima-Krise kommt schneller als gedacht. Antonio Guterres ist der General-Sekretär der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen oder UNO ist eine Gruppe aus Menschen aus verschiedenen Ländern. Japan schickte am Donnerstag eine Sonde zum Mond. Eine Sonde ist so etwas wie ein Raum-Schiff ohne Menschen. In vier bis sechs Monaten soll die Sonde auf dem Mond landen. Russland schickte vor wenigen Wochen auch eine Sonde zum Mond. Die Sonde stürzte aber ab. Sie ging kaputt. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Die Kinder-Grund-Sicherung kommt. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Die Kinder-Grund-Sicherung soll gegen Kinder-Armut helfen. Es ist Geld für Familien mit Kindern. Mit der Kinder-Grund-Sicherung gibt es 250 bis 636 Euro pro Kind. Es soll die Kinder-Grund-Sicherung vom Jahr 2025 an geben. Das Kinder-Geld ist dann ein Teil der Kinder-Grund-Sicherung.