Beschreibungstext: In dieser Folge der Hamburger Klinikhelden erzählt der Kinderorthopäde Dr. Thomas Weßling über seine Arbeit am Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Seine Fachabteilung ist noch relativ neu. Viele Jungen und Mädchen haben Probleme mit dem Bewegungsapparat, oft sind es Hüftgelenkserkrankungen, manchen Kindern fehlen ganze Knochen in den Beinen oder sie haben deformierte Füße. Dr. Weßling hilft ihnen. Oftmals sind es aber langwierige Therapien. Weil Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, ist auch ihre Behandlung anders und nach Operationen b rauchen sie eine spezielle Betreuung. Weitere Infos: https://www.kkh-wilhelmstift.de/fachbereiche-experten/kinderorthopaedie/

