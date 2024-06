Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „De Oude Kerk“ von Emanuel de Witte aus dem Jahr 1659 und die Frage, warum Kirchen heute nicht mehr Orte sind, an denen man sich ganz normal mit anderen Leuten trifft.

Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „De Oude Kerk“ von Emanuel de Witte aus dem Jahr 1659 und die Frage, warum Kirchen heute nicht mehr Orte sind, an denen man sich ganz normal mit anderen Leuten trifft.