Lumos, der Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts, beleuchtet die Welt rund um den berühmten Zauberer. Und in der zweiten Folge hat Moderatorin Birgit Reuther die vermeintlich böse Seite zu Gast: Vater und Sohn Malfoy. Fabian Koller spielt in der Hamburger Theaterproduktion „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ den jungen Scorpius Malfoy – eine ganz neue Figur, die er ungemein abwechslungsreich darstellt. Alen Hodzovic wiederum verkörpert seinen Vater, den legendären Draco Malfoy. Die beiden sind absolute Publikumslieblinge, sie bekommen viele Lacher und immer wieder Szenenapplaus. Warum ihr Hogwarts-Haus Slytherin doch nicht so übel ist, welche Bösewichte sie sonst noch mögen und warum Fabian Koller vor den Aufführungen in der Garderobe singt, unter anderem darum geht es in dieser Folge von Lumos. Die beiden erzählen vom Miteinander der Generationen auf, hinter und vor der Bühne. Und zu hören ist auch, wie Scorpius auf Schwizerdütsch klingen würde. https://lumos-der-harry-potter-podcast.blogs.julephosting.de https://www.instagram.com/biggy_pop/ https://www.facebook.com/biggypophamburg