Einmal in der Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Hochzeit zu Kana“ von Julius Schnorr von Carolsfeld aus dem Jahr 1819, bei dessen Betrachtung man irgendwie an Jan Böhmermann denken muss…