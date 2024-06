Wir unterscheiden giftige von ungenießbaren Pflanzen. Aber vielen giftigen Pflanzen wird sogar eine Heilwirkung nachgesagt. Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh erklärt, dass es sogenannte kontaktgiftige Pflanzen und beim Verzehr giftigen Pflanzen gibt. Der Gartenexperte plädiert für einen entspannten Umgang mit den Pflanzen im eigenen Garten. „Wir können sie nicht alle verbannen“, sagt er. Und rät: „Zeigen Sie ihren Kindern die Pflanzen, erklären Sie es Ihnen.“ Nur so könne ein Miteinander funktionieren, ist er überzeugt. Aus Unwissenheit und Angst alles herauszureißen, sei keine Alternative. Und er beruhigt: „Die Dosis macht das Gift.“ Sprich, kleine Mengen sollten in der Regel nicht zu gefährlichen Vergiftungen führen. Übrigens: Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh hat viele der Giftigen Pflanzen mal probiert. Er weiß: „Sie schmecken in der Regel so ekelig, dass kein Mensch freiwillig größere Mengen zu sich nehmen würde.“

Wir unterscheiden giftige von ungenießbaren Pflanzen. Aber vielen giftigen Pflanzen wird sogar eine Heilwirkung nachgesagt. Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh erklärt, dass es sogenannte kontaktgiftige Pflanzen und beim Verzehr giftigen Pflanzen gibt. Der Gartenexperte plädiert für einen entspannten Umgang mit den Pflanzen im eigenen Garten. "Wir können sie nicht alle verbannen", sagt er. Und rät: "Zeigen Sie ihren Kindern die Pflanzen, erklären Sie es Ihnen." Nur so könne ein Miteinander funktionieren, ist er überzeugt. Aus Unwissenheit und Angst alles herauszureißen, sei keine Alternative. Und er beruhigt: "Die Dosis macht das Gift." Sprich, kleine Mengen sollten in der Regel nicht zu gefährlichen Vergiftungen führen. Übrigens: Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh hat viele der Giftigen Pflanzen mal probiert. Er weiß: "Sie schmecken in der Regel so ekelig, dass kein Mensch freiwillig größere Mengen zu sich nehmen würde."