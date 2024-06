Ein Gespräch mit Niklas Seckler über das berühmte Restaurant Sansibar in den Dünen von Rantum, das sein Vater Herbert 1978 eröffnet hat. Niklas Seckler verrät einiges über den ganz normalen täglichen Sansibar-Wahnsinn.

Niklas Seckler hat in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung in der Sansibar – Deutschlands wohl bekanntester Holzhütte – übernommen. Der 31-Jährige ist ein begeisterter Gastgeber, kennt sich auch mit Wein hervorragend aus und wirkt wenn nötig in der Küche mit.