Wie für die Sopranistin Elsa Dreisig durch Mozart „Zauberflöte“ die Sonne aufging, erfahren Sie in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“

Die Mutter Opernsängerin, der Vater Sänger und Regisseur, der Vorname aus einer Wagner-Oper. Klar, dass aus Elsa Dreisig nur eine Sängerin werden konnte. Die dänisch-französische Sopranistin wuchs buchstäblich backstage auf. Was eine tolle Opern-Vorstellung mit ihr macht und wie sie sich von einem nicht ganz so tollen Abend erholt, war eines der Themen des Gesprächs, das sich auch um das Leitmotiv „Risiko“ drehte. Mehr dazu in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“

