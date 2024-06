Wenn ältere Menschen einen leichten Schlaganfall erleiden oder sich bei einem Sturz verletzen, dann stellen sich Angehörige oft die Frage: Was tun? Wie kann ihm geholfen werden, ohne dass er sein Zuhause dauerhaft verlassen muss? Die Antwort könnte eine altersmedizinische Tagesklinik sein, sagt Karl Hameister, Chefarzt für Geriatrie am Asklepios Klinikum in Hamburg-Harburg. Was dort geboten wird, erklärt der Mediziner in dieser neuen Podcast-Folge.