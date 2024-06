Es ist selten, dass in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ zwei Menschen zu Gast ist – aber diesmal geht es nicht anders: denn Marcel Zandée und Lars Bogdhan haben mit ihrem Unternehmen „The Studios“ gemeinsam das gewaltige Erbe von Peter Schmidt angetreten. Der inzwischen 86 Jahre alte Hamburg ist einer der größten Designer der Welt: Ein Parfümflakon, den er für Jil Sander entworfen hat, schaffte es sogar, in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen zu werden. Seine Nachfolger erzählen, wie die Übergabe funktioniert hat, warum ihre ersten Arbeitstage etwas Besonderes waren – und woran man ein gutes Parfüm erkennt.