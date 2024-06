Heute geht es um den Start der Fußball-EM in Hamburg, zu dem viele Fans erwartet werden, die noch keine Unterkunft in der Stadt haben. Weitere Themen: 28 Betroffene bei Reizgas-Attacke in einer Schule, die Bürgerschaft beschließt den Bau einer neuen Köhlbrandbrücke – und Erwachsene sollen ihre Handys abgeben.